Serve alcolici ai minorenni: chiuso un locale di Borgotaro

Dal bancone del bar venivano serviti alcolici ai minorenni. Un locale di Borgotaro è stato chiuso per quindici giorni. Sono stati i carabinieri a notificare il provvedimento di sospensione della licenza, Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto di Parma sulla base di molteplici segnalazioni dei militari che, durante lo svolgimento di attività di prevenzione e repressione, attivati anche da numerose famiglie, hanno riscontrato, la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18.

In particolare, le risultanze prodotte dal personale dell’Arma, hanno permesso alla Prefettura di Parma di disporre la sospensione dell’attività per 15 giorni, considerata anche la condotta recidivante del proprietario dell’attività commerciale che nel corso dell’ultimo biennio biennio era già stato destinatario di altri provvedimenti di analoga natura. Alla luce di tali riscontri, per impedire il protrarsi della situazione di pericolosità sociale, è stato emesso il provvedimento di sospensione, a tutela della sicurezza dei più deboli, in questo caso i minori.