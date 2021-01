Serve da bere ai clienti in zona rossa: bar chiuso dai carabinieri

Ha servito da bere ad alcuni clienti che hanno poi consumato le bevande nei pressi del locale. Il bar, però, avrebbe dovuto essere chiuso, visto che ieri, giorno dell'Epifania, era ancora in vigore la zona rossa.

Nella giornata di ieri, 6 gennaio, i carabinieri di Fidenza, dopo aver accertato la situazione, hanno disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Polesine Zibello. Il titolare è stato sanzionato per il mancato rispetto delle normative anticovid. Anche i clienti, che si trovavano fuori dalla propria abitazione senza motivo, sono stati multati per 400 euro.