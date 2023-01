Servizi di controlli in provincia: tre patenti ritirate

Ieri, sabato 14 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, Langhirano e della Sezione Radiomobile, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale. Il bilancio dell'attività: circa 110 le persone controllate e 59 i veicoli con alcune violazione accertate mediante il telelaser. Complessivamente sono state elevate una ventina di contravvenzioni al codice della strada di cui 10 per eccesso di velocità e poco meno per sorpasso in prossimità di un incrocio. In questo caso sono state ritirate 3 patenti. Gli importi delle violazioni ammontano a circa 2.500 euro e sono stati decurtati 65 punti. L’intensificazione dell’utilizzo del telelaser ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza, soprattutto nei tratti più sensibili della rete stradale comunale e provinciale, con il contrasto all’eccesso di velocità. Durante i numerosi interventi di soccorso ad automobilisti coinvolti in sinistri, si è rilevato che spesso le vittime di lesioni gravi e purtroppo anche dei decessi, hanno subito comportamenti scorretti di terzi conducenti, che non hanno rispettato i limiti di velocità. I servizi proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.