Giovanni, vittima di sextortion: "Nudi in videochat, poi lei ha iniziato a ricattarmi"

"Se non paghi, tutti quelli che conosci sapranno. E vedranno. Queste immagini faranno il giro del web. Inviate ad amici, parenti, fidanzata e colleghi. Ho tutti i tuoi contatti: Ilaria, Giuseppe, Katia, Daniele. E i tuoi figli. Hai 24 ore per decidere. E pagare”.

Era iniziato come un gioco. Erotico. Leggero. Spensierato. Dopo una conoscenza sui social che aveva il sapore di un sano divertimento tra due persone che si conoscono per caso e poi decidono di approfondire una conoscenza virtuale come tante altre volte capita di fare sui social. Ma le cose, per Giovanni, parmigiano di 45 anni, stavolta vanno diversamente, in una strategia del terrore tra la paura e la vergogna di essere giudicato che lo ha fatto precipitare nell'incubo del ricatto durato mesi.

Sextortion: di cosa si tratta



Questo è il "sextortion", dall’unione delle parole «sex» ed «extortion». Un'estorsione sessuale in piena regola, una truffa che consiste nel riuscire a farsi inviare fotografie o video intimi sui social network o Telegram ricattando poi la vittima: se questa non invierà denaro al truffatore, lui diffonderà i contenuti. Un crimine spesso dagli esiti tragici, che ha portato anche a diversi suicidi. Centinaia, ogni mese in Italia, le segnalazioni alla polizia postale, che riguardano anche gli adolescenti. Molti di più i casi "sommersi", che per imbarazzo, paura e vergogna non vengono denunciati cedendo alla strategia del ricatto e dell'estorsione. Così la maggior parte preferisce pagare, tenendo chiusa la bocca dentro quel tunnel del terrore strategicamente messo a punto dall'estorsore che dopo i primi soldi ricevuti rilancia chiedendo altri bonifici, in una spirale che a un certo punto sembra non finire mai. Anche Parma non ne è immune. Il fenomeno è cresciuto negli ultimi anni, anche da queste parti, in maniera esponenziale dopo il Covid.

La storia di Giovanni



Giovanni, dicevamo. Seduto al tavolino di un bar in via Emilia est, lascia da parte l'imbarazzo di questa brutta storia e si apre davanti a un caffè lungo, quasi americano, raccontando quei mesi di paura terminati da poco. “ Tutto è iniziato un annetto fa, con la richiesta di amicizia da parte di una donna, su instagram. Sembrava un profilo normalissimo, con foto normali di vita comune". Così Giovanni sceglie di approfondire quella conoscenza. “Una volta accettata l’amicizia abbiamo iniziato a parlare: delle nostre vite, di quello che facevamo. Hobby, figli, lavoro e passioni. La trappola era stata costruita bene. Era una domenica e la sfortuna ha voluto che avessi tempo a disposizione. Così a un certo punto lei mi chiede di andare su Telegram, in una chat privata, direttamente in videochiamata”.

Entrati in chat lei inizia con domande dirette : “Sei solo in casa?”, “Hai per caso una webcam?”, “Ti va di divertirti?”, "Vuoi vedermi?”, “Mi prometti che rimarrà tra noi?”.

Giovanni cede credendo che l’interesse sia reale: "A quel punto mi spoglio”. Non sa che dall’altra parte filmano e registrano il video compromettente. Al primo fotogramma nel quale quella donna e i complici riescono a vedere il viso di Giovanni e le sue parti intime fermano tutto. Non occorre che siano fotogrammi in cui vi siano entrambe le parti, viso e genitali, visto che possono inviare un fotomontaggio con facilità.

“In un attimo la mia serata cambia, senza sapere ancora che quella storia sarebbe precipitata in un incubo anche nei mesi successivi".

Il ricatto viaggia su Telegram

Il messaggio su Telegram è chiaro: "Se non vuoi che la tua famiglia e anche i tuoi amici vedano questo video, anche i tuoi cari e i tuoi figli su youtube o Facebook ti consiglio di rispondermi. Se vuoi che questa storia rimanga tra noi, ti consiglio di non provare a bloccarmi o cancellarmi, perché ciò non impedirà l'eliminazione del video. Posso pubblicare questo video sui siti social, Facebook e Youtube. Non sto scherzando, e una volta pubblicato il video, tutti i tuoi cari e anche i tuoi figli vedranno le immagini, tu sei l'unica persona che può impedirmi di farlo. Se pensi di chiamare la polizia non cambierà nulla. Dammi 500 euro entro domani su un conto che ti scriverò oppure il video sarà pubblicato”.

Giovanni entra nel panico. E alla fine decide di pagare. ”L’ho fatto per vergogna e paura. Paura del giudizio delle persone che mi conoscono. Ma anziché chiudere questa storia, senza saperlo mi ritrovo ad aver aperto un portone enorme: quello delricatto. Perché le richieste di denaro continuano incessanti anche nelle settimane e nei mesi successivi”. Giovanni sborsa soldi per 6 mesi. Anche perché è separato con figli e ricopre un ruolo molto importante al lavoro. “Quella persona aveva fatto i nomi degli amici che conoscevo, mandandomi addirittura le immagini dei miei figli scaricate dai miei profili social. Aggiungendo i frame in cui si vedevano il mio volto e le mie parti intime. Alla fine ho ceduto”. In totale Giovanni sborserà duemila euro fino al momento in cui non decide di ribellarsi. Denuncia tutto alla polizia postale, e si affida a un’azienda informatica esperta in casi come questo. “Alla fine riesco a interrompere l’estorsione, anche se ho sempre il timore che quel video possa comparire da qualche parte ogni tanto, anche adesso che so”.

Il fenomeno: poche denunce

"Io alla fine mi sono reso conto, anche se in ritardo, che era necessario denunciare - conclude Giovanni - Col senno di poi avrei dovuto farlo prima, senza pagare niente. Molti non denunciano affatto, sbagliando. Chi subisce questo tipo di ricatto, sceglie di pagare per paura e vergogna del giudizio degli altri, come è successo a me. Tornassi indietro? Nessun dubbio: non scucirei un centesimo e parlerei all'istante".