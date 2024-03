Sfonda a colpi di mazza la vetrina di una concessionaria: inseguito e bloccato dalle guardie giurate

Attimi di tensione ieri notte in via Emilia Ovest a Parma. Intorno alle 3, un malvivente armato di mazza di legno ha prima sfondato la vetrina principale di una concessionaria d’auto e poi ha tentato di aprire la colonnina dei pagamenti di un distributore di benzina.

Una pattuglia di Guardie Giurate Sicuritalia impegnata in un giro ispettivo della zona ha notato il soggetto intento a spaccare la vetrina dell’autosalone con la mazza di legno e altri oggetti, tra cui alcuni mattoncini, presumibilmente con l’intento di asportare oggetti di valore. Colto in flagranza, il ladro si è dato alla fuga per le strade limitrofe, innescando un rocambolesco inseguimento con le Guardie Giurate Sicuritalia che hanno contestualmente allertato le Forze dell’Ordine.

Il malvivente è stato rintracciato presso una stazione di servizio intento a spaccare la colonnina dei pagamenti del distributore di benzina con un estintore e altri oggetti contundenti. L’uomo è stato quindi bloccato e consegnato alle Forze dell’Ordine che, immediatamente giunte sul posto, lo ha preso in custodia.

I successivi accertamenti hanno confermato gli ingenti danni alla vetrina dovuti alla spaccata. Nulla, invece, è stato asportato sia presso la concessionaria sia presso la stazione di servizio. I colpi, quindi sono da considerarsi falliti.