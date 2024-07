Sfonda la vetrina di un negozio, bloccato col taser

Attimi di paura tra via Mazzini e via Carducci, nella mattinata di martedì 9 luglio. Un 36enne di nazionalità rumena, senza apparenti motivi, ha sfondato la vetrina della profumeria in pieno centro storico con una valigia e ha messo in disordine il locale all'interno. Subito dopo ha minacciato gesti di autolesionismo, brandendo un pezzo di vetro che aveva raccolto da terra dopo aver mandato la vetrina in frantumi. Le minacce con un atteggiamento poco collaborativo sono continuate anche quando sul posto sono giunti i carabinieri che hanno dovuto ricorrere all’uso della pistola taser per neutralizzare l’uomo.