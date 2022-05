Borgo delle Colonne, alta tensione allo sfratto: scontri tra attivisti e forze dell'ordine

Alta tensione dalle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 12 maggio, durante un presidio antisfratto in borgo delle Colonne a Parma. Le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, sono attivate sul posto in tenuta antisommossa per cercare di eseguire lo sfratto di Maria, una donna di circa 60 anni, gravemente diabetica, che vive con il nipote di 11 anni. Ieri l'Alto Commissariato per i diritti umani dell'Onu ha disposto la sospensione del provvedimento esecutivo, dopo la petizione lanciata insieme alla Rete Diritti in Casa.

Gli attivisti dell'associazione si sono presentati nelle prime ore della mattina, di fronte all'ingresso dell'abitazione, per impedire l'esecuzione dello sfratto. Nel corso della mattinata ci sono stati alcuni momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine: gli agenti in antisommossa hanno cercato di raggiungere l'ingresso dell'abitazione - dove si trovavano i manifestanti - per presidiarlo.

Ne sono seguiti spintoni, insulti ed alcune colluttazioni. I manifestanti hanno denunciato violenze nel corso dell'operazione di 'sgombero'. Nel corso della mattinata è arrivato il provvedimento di sospensione dello sfratto del Tribunale di Parma che ha recepito le indicazioni dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'Onu. Dopo l'ufficializzazione lo sfratto è stato rinviato: la situazione tra manifestanti e forze dell'ordine, che a quel punto hanno lasciato l'ingresso dell'appartamento, è tornata alla normalità.

Nuove tensioni, spintoni e insulti, si sono verificate al momento dell'uscita dell'avvocato che difende il padrone di casa dell'appartamento.