Sgominata una banda di ladri che agiva anche nel Parmense

Lo scorso venerdì 21 giugno i carabinieri hanno arrestato un muratore albanese di 35 anni, domiciliato a Cassola, per possesso di un’arma comune da sparo clandestina e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I militari erano impegnati in alcune perquisizioni domiciliari delegate dalla procura della Repubblica di Vicenza nei comuni di Parma e Cassola, nell’ambito di un'indagine legata a reati predatori, avvenuti nel territorio bassanese nel mese di gennaio 2024.

L'indagine è iniziata l'11 gennaio, quando i carabinieri di Bassano, in servizio con un'auto “civetta”, hanno intercettato a San Giuseppe di Cassola un’Alfa Romeo Giulietta scura, segnalata quale veicolo usato per furti in abitazione. In effetti, quella sera erano stati perpetrati tre colpi (di cui uno tentato) a Bassano del Grappa. Dopo un iniziale pedinamento dell'auto, i militari hanno richiesto il supporto di un'auto di servizio che li ha raggiunto in via Ca’ Barocello a Bassano del Grappa. Qui, il conducente dell’Alfa Romeo Giulietta, alla vista della Radiomobile, ignorando l’alt intimatogli dai militari, si è dato alla fuga e, giunto in via Kennedy, ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi assieme ad altri due complici, riuscendo a far perdere le proprie tracce, favoriti dall’oscurità della sera.

I carabinieri sono in seguito riusciti a risalire ai tre soggetti, ritenuti responsabili di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, tutti di origini albanesi, di cui due residenti a Parma e uno domiciliato a Cassola. Nei loro confronti sono quindi stati emessi tre distinti decreti di perquisizione e a casa dell'albanese residente a Cassola, i militari hanno trovato 95 grammi di cocaina e un revolver Bulldog calibro 320 privo di marchio di fabbrica e matricola, e quindi da considerarsi a tutti gli effetti arma clandestina, sulla quale gli uomini dell'Arma stanno effettuando ulteriori approfondimenti al fine di stabilirne la provenienza.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, portato in carcere a Vicenza in attesa dell’udienza di convalida, che è tenuta nella mattinata di lunedì e al termine della quale, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere del 35enne albanese.