Sgomma in A1 con le cuffie e senza punti sulla patente: 63enne multato

Si stava dirigendo in autostrada verso Parma in auto ma è stato fermato al casello di Reggio Emilia dai poliziotti della Stradale. Un 63enne è stato sanzionato perchè aveva le cuffie wireless: le stava utilizzando durante la guida in entrambe le orecchie. Il guidatore ha effettuato una manovra pericolosa e si è diretto a forte velocità verso nord. I poliziotti quindi hanno dovuto azionare sirena e lampeggiante e l'hanno raggiunto.

In quel momento hanno notato che lui stava utilizzando le cuffie wireless e questo gli impediva di sentire qualsiasi suono. L'uomo 62enne, partito da Chieti e diretto a Parma, ha giustificato il gesto sostenendo di usare le cuffie per un problema all'udito, ma non avendo nessuna attestazione medica del fatto, è stato multato.

Dai controlli poi la polizia ha anche verificato che l'uomo non aveva più punti sulla patente, a causa di violazioni commesse in precedenza. Gli hanno subito sospeso il documento di guida e per riprenderlo dovrà rimettersi sui libri e superare nuovamente gli esami.