Cinquanta dosi di shaboo nascoste nell'auto: arrestato 46enne filippino

Nel primo pomeriggio di ieri, 9 febbraio, durante un servizio antidroga nella zona della Stazione ferroviaria, la pattuglia della Sezione Radiomobile ha riconosciuto, a bordo di un’auto, un 46enne di origine filippina noto come spacciatore di metanfetamina in quanto già arrestato nel 2020. Alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi ma è stato immediatamente fermato in via Alghero. Da subito ha manifestato nervosismo, che ha convinto i militari a procedere con una perquisizione personale e veicolare. All’interno del mezzo è stato rinvenuto nascosto tra la tappezzeria e la guarnizione in gomma del profilo della portiera un involucro in cellophane termosaldato, contenente metanfetamina in cristalli (comunemente denominata shaboo), del peso complessivo di 5 grammi. La quantità di sostanza stupefacente rinvenuta (sostanza sintetica ed inodore che induce un fortissimo effetto psicotropo sugli assuntori), proprio a causa dei fortissimi effetti che induce negli assuntori, viene spacciata in dosi da 0,1 grammi, ad un prezzo che varia dai 30 ai 50 euro a dose (1 grammo di sostanza corrisponde a 10 dosi). Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.