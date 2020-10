Si allarga il contagio: un nuovo caso in una scuola elementare

Si allarga sempre di più il contagio nelle scuole di Parma e provincia. In queste ore un nuovo caso di positività al Covid-19 sarebbe stato registrato all'interno di una scuola elementare della nostra città. Sono in corso verifiche per accertare la presenza di un alunno positivo al coronavirus all'interno dell'istituto scolastico. In seguito all'effettuazione del tampone infatti uno studente sarebbe risultato positivo. Sono stati attivati i protocolli previsti in caso di contagio: gli insegnanti e gli alunni che hanno avuto contatti stretti con il ragazzo verrranno sottoposti, nelle prossime ore, ai tamponi di verifica, per escludere la presenza di altri casi di positività al virus all'interno della scuola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.