Si allenavano all'interno della palestra chiusa: multa di 400 euro al titolare

Alcune persone stavano svolgendo attività fisica all'interno di una palestra di Parma anche se ufficialmente la struttura sportiva, come previsto dall'ultimo Dpcm del Governo, avrebbe dovuto essere chiusa. I carabinieri dei Nas, insieme ai colleghi della compagnia di Parma, hanno disposto la chiusura di una palestra della città, comminando una multa di 400 euro al legale rappresentante. La struttura è stata anche segnalata alla Prefettura, per la sospensione immediata dell'attività. I militari hanno verificato la situazione mentre stavano svolgendo alcuni controlli indirizzati in modo specifico alle palestre e ai centri sportivi del territorio.

