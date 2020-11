Si arrampica per rubare in via Bachelet: ladro 48enne cade da 4 metri di altezza

Si è arrampicato lungo il canale di scolo di una palazzina di via Bachelet per tentare di entrare all'interno di un appartamento e rubare ma è caduto rovinosamente a terra. Un 48enne italiano è stato soccorso nella serata di ieri, lunedì 2 novembre, dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Il ladro è stato poi denunciato dai carabinieri per tentato furto: l'uomo si trovava al primo piano e, secondo la ricostruzione dei militari, stava per entrare nell'appartamento quando all'improvviso ha perso la presa ed è precipitato nel vuoto.

