Si chiudono in una sala per consumare cibi e bevande: multati 5 clienti di un bar di Langhirano

Si sono chiusi all'interno di una sala del bar per consumare cibi e bevande al tavolo, nonostante le norme contro il contagio da Covid-19 non lo consentano. Cinque clienti di un bar di Langhirano sono stati identificati e sanzionati dai carabinieri della stazione locale che, nel corso di alcuni controlli, hanno verificato la violazione delle regole.

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio: erano da poco passate le ore 19 quando i militari, che si trovavano in piazza Garbaldi, hanno visto due persone all'interno di un bar per l'asporto che, secondo l'ultimo decreto, è consentito solo fino alle 18. I carabinieri sono entrati ed hanno sentito alcune voci provenire da una sala, con la porta chiusa dall'interno. Cinque clienti, che erano seduti ai tavoli e stavano consumando cibi e bevande, sono stati sanzionati per 400 euro. Anche il titolare è stato multato ed è stata informata la Prefettura per la chiusura del locale.