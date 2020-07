Si denuda davanti a due 15enni in riva al Taro: denunciato 70enne

Gravissimo episodio nei giorni scorsi lungo le rive del Taro, nel territorio del comune di Solignano. Due ragazze minorenni di 15 anni hanno fatto il bagno nel fiume e sono adagiate sui loro asciugamani al sole. Ad un certo punto, secondo la ricostruzione delle due ragazze che hanno poi denunciato tutto ai carabinieri, dal bosco è uscito un uomo - poi identificato in un 70enne residente in zona - che si è abbassato il costume ed ha iniziato a compiere atti osceni di fronte alle due giovani. Le 15enni sono scappate ed hanno avvertito i genitori: nelle ore successive è stata presentata denuncia in caserma. I militari sono riusciti ad identificare il 70enne e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di minorenni.

