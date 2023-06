Si denuda in via Trento, blocca il traffico e si siede sul cofano di un’auto in transito

Tensione oggi, 7 giugno, in via Trento, quando un uomo, straniero, a pochi metri dal sottopasso, si è tolto la maglietta e ha iniziato a dire frasi senza senso per strada, urlandole agli automobilisti in transito e gesticolando.

A un certo punto ha anche rallentato e bloccato il traffico, sedendosi infine sul cofano di un'auto.

L'intervento di un passante ha fatto rientrare la situazione riportandola alla normalità. L'uomo infatti si è poi allontanato. Non si conoscono le ragioni del gesto.