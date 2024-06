Si dimenticano di nascondere le borse rubate: denunciati per ricettazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma tre cittadini stranieri presunti responsabili del reato di ricettazione. Tutto nasce da un controllo di routine da parte di una pattuglia che, nei pressi del casello A1, ha fermato una vettura con targa polacca procedendo all’identificazione dei tre occupanti.

All’apparenza tre amici reduci da un tranquillo pomeriggio di shopping nelle prestigiose boutique del vicino polo commerciale. Uno sguardo sui sedili posteriori ed ecco in bella vista, una borsa “schermata” di quelle solitamente utilizzate per eludere i dispositivi antitaccheggio presenti ormai in tutti gli esercizi commerciali. L’intuizione del capo servizio ha fatto scattare una verifica più approfondita e i tre soggetti hanno iniziano a dare i primi segnali d’insofferenza al controllo.

All’interno della borsa, i militari hanno accertato la presenza di tre confezioni di profumi di marchi prestigiosi con il dispositivo antitaccheggio ancora attaccato: inevitabile una perquisizione. Nel frattempo la centrale operativa, precedentemente allertata, ha comunicato che i tre uomini, di età compresa tra i 32 e 47 anni, risultano segnalati in banca dati. Durante la perquisizione, oltre ai profumi e alle borse schermate sono spuntati arnesi da scasso, nascosti all'interno delle portiere e un passaporto falso. A quel punto i tre sono stati accompagnati in caserma a Fidenza. Tutti deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria parmigiana per concorso in ricettazione (i profumi erano stati asportati alcune ore prima presso una nota profumeria di Fidenza). Il 47enne è stato anche denunicato per possesso di documenti contraffatti e il 32enne per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.