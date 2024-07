Si era tuffata in piscina senza più riemergere: morta la tredicenne ricoverata al Maggiore

È morta Elisa Amadasi, la ragazzina 13enne che il 10 luglio scorso aveva accusato un malore in piscina al centro sportivo di Guastalla, nel Reggiano, dove si trovava con il 'Grest’, il campo estivo parrocchiale di Poviglio, comune della quale era originaria. La 13enne si era tuffata in acqua, senza più riemergere.

Il bagnino si era subito tuffato, praticandole poi il massaggio cardiaco e infine utilizzando il defibrillatore dopo averla tirata fuori dall'acqua. L'elisoccorso l’aveva poi portata d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma dov'è giunta in condizioni critiche. Oggi, dopo otto giorni di agonia, è morta nel reparto di Rianimazione.