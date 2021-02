Si fa un selfie prima di entrare in classe: ragazzina scivola e cade nel torrente dopo un volo di 5 metri

Voleva fare una foto con il suo cellulare, un selfie prima di entrare in classe, ma la mattinata per una 15enne è andata diversamente. Dal parapetto di Viale Basetti è finita nel greto del torrente Parma dopo un volo di 5 metri fino ammorbidito dalla vegetazione. Per fortuna il bollettino parla di contusioni, non di ferite gravi, ci sono voluti i vigili del fuoco per recuperarla. La ragazza avrebbe perso l'equilibrio, come riferiscono i testimoni, cadendo all'indietro, mentre era seduta sul parapetto proprio per scattare una foto. Immediate le chiamate ai soccorsi, al 118 e ai vigili del fuoco che si sono calati nel torrente. Recuperata attraverso una barella, è stata portata al Pronto Soccorso, da dove riferiscono che - oltre lo spavento e qualche livido - la ragazza sta benone