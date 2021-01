Si fanno consegnare 500 euro da un pakistano per un appartamento che non esiste: denunciati due italiani

Hanno truffato un 40enne pakistano e sono riusciti a farsi consegnare la somma di 500 euro come anticipo per l'affitto di un appartamento di via Garibaldi che in realtà non è mai esistito. Due uomini italiani di 39 e 40 anni sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente per il reato di truffa. Secondo la ricostruzione dei militari, infatti, i due italiani avrebbe ottenuto il denaro con una serie di raggiri.