Si ferisce con la motosega, uomo di 73 anni in condizioni critiche

Grave incidente a Corcagnano, dove poco prima delle 11, nella mattinata di giovedì 17 luglio, un uomo di 73 anni si è ferito con la motosega mentre stava sistemando la legna in giardino. Nel tentativo di tagliarla ha perso il controllo della motosega ferendosi gravemente e ora si trova ricoverato in Ospedale. Sul posto l'ambulanza del 118 e i sanitari intenti a prestare i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe in condizioni molto critiche.