Si ferisce con una pistola, 50enne gravissimo

Sono molto gravi le condizioni di un 50enne piacentino che alle prime luci dell'alba del 7 aprile è rimasto ferito da un colpo di pistola mentre si trovava nella sua abitazione in Alta Valtrebbia. A dare l'allarme i genitori in casa con lui in quel momento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l'auto infermieristica dell'ospedale di Bobbio e la Cri di Ottone. Viste le condizioni molto gravi è stato anche fatto arrivare l'elicottero da Brescia che ha caricato l'uomo alla volta del Maggiore di Parma. L'arma era regolarmente detenuta, potrebbe essersi trattato di un tentativo di gesto estremo.