Si ferisce durante un'escursione: recuperato da un dislivello di 100 metri

È primissimo pomeriggio quando la Centrale Operativa del 118 attiva il Soccorso alpino stazione Mt Orsaro per un uomo di 58 anni (residente a Reggio Emilia) che si è procurato un trauma a una gamba sul sentiero 723 (verso il bivio con il sentiero 727), in località Lagdei nel comune di Corniglio, mentre stava conducendo un'escursione con la moglie. Fortunatamente alcuni tecnici erano presenti nelle vicinanze, mentre svolgevano attività personali, e grazie all'ausilio della radio vengono chiamati dal capostazione ed informati dell'intervento. Nel frattempo un'altra squadra, sempre presente in valle, si avvicina con un mezzo fuoristrada per fornire attrezzature tecnico sanitarie. La moglie dell'uomo, che ha contattato i soccorsi, informa i primi tecnici arrivati sul posto, che il marito si è ferito e non riesce più a proseguire in autonomia. L'uomo viene quindi imbarellato e mediante calate con tecniche alpinistiche (per circa 100 metri di dislivello) viene condotto a Lagdei dove era presente un'ambulanza per le verifiche del caso.