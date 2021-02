Si fingeva poliziotto per viaggiare gratis sui treni: denunciato 44enne

Si fingeva poliziotto - mostrando un distintivo contraffatto - per poter viaggiare sui treni senza pagare il biglietto. Un 44enne, residente in provincia di Parma, è finito nei guai ed è stato denunciato dai poliziotti, quelli veri della Polfer, per i reati di false attestazioni di qualità personali e possesso di segni distintivi o contraffatti.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo, ha utilizzato varie volte lo stesso stratagemma: mostrava un distintivo falsificato, simile a quello degli appartenenti alla polizia di Stato, per poter viaggiare senza pagare il biglietto. Il 44enne, controllato e rintracciato dalla Polfer, aveva con sè anche un paio di manette, simili a quelle usate dai poliziotti. Per lui è scattata una denuncia, in stato di libertà, per false attestazioni personali e possesso di segni contraffatti.