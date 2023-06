Si fingono carabinieri, poi scappano: truffa sventata a Sala Baganza

Giovedì mattina, 1 giugno, al numero di pronto intervento del 112, è arrivata una chiamata da parte di un cittadino di Felino per la segnalazione di un tentativo di truffa da parte di due individui che si sono spacciati per appartenenti alle forze dell’ordine. Immediato l'intervento di una pattuglia. I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, inviati sul posto, hanno visto due persone salire a bordo di una BMW serie 1 grigia con i vetri posteriori oscurati. Fuggivano in direzione Parma. Inizialmente i militari sono riusciti a raggiungere ed affiancare il veicolo sospetto in via Langhirano intimando l'alt ma, nello stesso momento, il conducente ha aumentato la velocità e dopo diverse pericolose manovre è riuscito a fuggire in prossimità della rotonda vicino al Campus Universitario di Parma.

I consigli anti-truffa

Il Comando Provinciale di Parma ricorda che quanto avvenuto è una delle tante forme di truffa che si verificano nel territorio e, per tale motivo da novembre 2022 ha intrapreso una campagna informativa di sensibilizzazione volta a proteggere gli anziani e le fasce sociali più deboli da questo tipo di reato. Ad oggi, sono stati organizzati 24 incontri chiamati “Scasso alla Truffa”, tenuti dai Comandi di Stazione, che hanno suscitato un vivo interesse tra i partecipanti. Durante gli incontri, i militari hanno fornito preziose informazioni, risposto alle domande dei cittadini e ricevuto i ringraziamenti per la loro pronta risposta. I Carabinieri invitano i cittadini a rimanere vigili, diffidando di coloro che si spacciano per forze dell'ordine o altre figure istituzionali. In caso di situazioni sospette, si raccomanda di contattare immediatamente il numero di pronto intervento112.