Si perde al Parco Ducale durante lo “Street Food”: la polizia rintraccia il papà

Nella serata di ieri, venerdì 2 giugno, una volante della Polizia di Stato della Questura di Parma è intervenuta presso il Parco Ducale, dove era in corso la kermesse “Parma street Food Festival”, per la segnalazione di una bambina che aveva perso i propri genitori. La volante giunta sul posto, ha preso contatti con il richiedente, uno straniero che si trovava in compagnia delle proprie figlie, il quale ha riferito di aver visto una bambina straniera visibilmente impaurita che correva in lacrime all’interno del parco Ducale alla ricerca della propria famiglia. I poliziotti, intervenuti sul posto dopo aver cercato di tranquillizzare la bambina, sono riusciti a sapere il suo nome, e si sono subito messi subito alla ricerca del papà. Dopo pochi minuti, i poliziotti hanno iniziato a girare all’interno di Parco Ducale e poco dopo sono riusciti ad individuare il papà che visibilmente spaventato, ma anche sollevato ha potuto riabbracciare la sua bambina.