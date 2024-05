Si perdono sul monte Barigazzo, ritrovati grazie a Whatsapp

In serata la stazione monte Orsaro è stata attivata dalla Centrale Operativa 118 per due escursionisti che hanno perso l'orientamento nella zona del monte Barigazzo, tra località Pareto e località Venezia nel territorio di Parma. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna sono riusciti ad ottenere le coordinate del luogo tramite whatsapp e quindi a giungere sul posto: una squadra di tecnici della stazione monte Orsaro ha raggiunto la coppia, 67 anni lui e 53 lei entrambi residenti in provincia di Parma. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco ed era stato attivato anche l'elicottero Drago la cui missione è stata poi annullata a fronte della mancanza di problematiche sanitarie da parte dei due escursionisti. La coppia è stata successivamente riaccompagnata alla propria auto che si trovava in località Castellaro (comune di Valmozzola, PR) dai tecnici del Soccorso Alpino.