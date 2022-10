Si ribalta con il trattore, trasportato d'urgenza al Maggiore

Grave infortunio agricolo nella prima mattinata di mercoledì 26 ottobre nella zona di Morfasso. Un uomo è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con un trattore: è stato trasportato con diversi traumi in volo durgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. E' accaduto poco dopo le 8 in località Cornolo di Sotto, lungo un campo in leggera pendenza dove l'uomo alla guida del trattore, per cause ancora da chiarire da parte dei carabinieri, si è ribaltato. Sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola è arrivata l'autoinfermieristica della postazione di Cadeo, e due ambulanze da Lugagnano e Morfasso. La gravità dell'infortunio ha reso necessario anche l'invio dell'eliambulanza del 118 che poco dopo è atterrata sul posto. L'uomo ha riportato diversi traumi e si trova a Parma.