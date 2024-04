Si ribaltano con l'auto, un amico assale i carabinieri che cercavano di salvarli: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, alcuni giorni fa hanno arrestato nella flagranza di reato un 45enne moldavo, residente in provincia, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Un cittadino ha richiesto al 112 l’intervento di una pattuglia, dopo aver visto a Lesignano de’ Bagni, un suv ribaltarsi, con all’interno due persone rimaste intrappolate. I Carabinieri di Langhirano si sono precipitati sul posto. La pattuglia, raggiunto il luogo indicato, ha individuato l’auto incidentata e si è prodigata a mettere in salvo i passeggeri ancora intrappolati nell’abitacolo, ma durante le fasi del soccorso si è fatto avanti con modi aggressivi un conoscente delle vittime che, in un evidente stato di alterazione psico-fisica, ha cercato di aggredire fisicamente i militari, impedendo loro di portare a termine le operazioni di soccorso. Nonostante le difficoltà incontrate durante l’intervento, le persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale, sono state comunque estratte dall’autovettura e messe in salvo dai Carabinieri. Una volta bloccato e caricato in auto, in relazione al comportamento estremamente violento, il 45enne è stato condotto negli uffici del Comando Stazione Carabinieri di Langhirano, dove in ragione della sua condotta è stato dichiarato in stato di arresto perché ritenuto responsabile del reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e ristretto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha emesso nei confronti del 45enne la misura dell’obbligo presentazione presso i Carabinieri per 3 volte a settimana.