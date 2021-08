Poco prima delle 14, in contrada Eia, Strada ,ulattiera inferiore, un ragazzo alla guida di un'auto delle poste, mentre stava uscendo da una strada sterrata, si è scontrato con un mezzo pesante proveniente dal senso opposto. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ha riportato ferite di media gravità. I vigili del fuoco e la polizia municipale sul posto, per i rilievi del caso.