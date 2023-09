Si sente male sul bus in via Abbeveratoia: una 18enne muore per un malore

Tragedia sull'autobus in via Abbeveratoia, dove una ragazza di 18 anni è morta a causa di un malore.

La ragazza, Greta il suo nome, si è accasciata al suolo improvvisamente e per lei, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

La giovane, originaria di Licciana Nardi, si trovava a Parma in quanto si era iscritta all'Università e stava cercando il modo di organizzare il suo trasferimento nella città ducale. Sul bus purtroppo il malore fatale che le ha portato via la vita.

Sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia causato il malore.