Si sente male tra i boschi mentre cerca funghi: l'amico lo salva chiamando i soccorsi. Interviene l'elisoccorso

Questa mattina un signore di 78 anni, residente in Provincia di Cremona, si trovava con un amico per funghi in zona boschiva gli Squarci sotto il monte Gottero (Comune di Albareto) al confine con la Liguria. L'uomo ha accusato un malore e l'amico ha chiamato il 118. La centrale operativa ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro oltre all'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Borgo Val di Taro ed EliParma, per l'evacuazione del paziente.

Il 78enne è stato raggiunto dal personale del Soccorso Alpino poiché il sentiero risultava impraticabile se non con mezzi fuoristrada: una prima squadra ha raggiunto il fungaiolo mentre una seconda squadra ha raggiunto il personale sanitario e tecnico dell'elisoccorso che era stato sbarcato in un prato non lontano e lo ha portato al paziente. Dopo aver valutato la situazione, l'uomo è stato stabilizzato, posto su barella e trasportato, con il mezzo fuoristrada del personale della monte Orsaro, all'elisoccorso che l'ha preso in carico per portarlo all'ospedale Maggiore di Parma per accertamenti.