Si sposta dalla Lombardia a Parma, 41enne fermato ubriaco in centro: multato

È stato fermato dai poliziotti in viale Martiri della Libertà ed ha reagito con fastidio ai controlli. Un cittadino rumeno di 41 anni è stato sanzionato nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre per aver violato le norme per il contrasto del contagio da Covid-19. L'uomo infatti si era spostato dalla Lombardia, che rientra nella zona rossa, per arrivare nella nostra città. Dalle zone rosse non è consentita l'uscita, se non per motivi di lavoro o di salute. Gli agenti, dopo aver verificato la situazione, lo hanno sanzionato per aver violato le disposizioni.