Si taglia l'avambraccio con una motosega, grave 59enne

Infortunio in una ditta a Vernasca nel pomeriggio del 24 gennaio. Un 59enne si è ferito accidentalmente all’avambraccio sinistro durante l'utilizzo di una motosega ed è svenuto per l'abbondante sanguinamento. Immediatamente il lavoratore è stato soccorsa dai colleghi i quali hanno allertato subito il 118 che ha inviato sul posto l'elicottero di Parma, l’auto infermieristica 118 in postazione a Roveleto di Cadeo e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Lugagnano.

Il personale infermieristico ha subito cercato di tamponare la ferita e, all’arrivo dell’équipe medica dell’eliambulanza, si è provveduto ad effettuare una trasfusione di sangue immediata per la grave emorragia arteriosa in atto. Nel frattempo l'uomo fortunatamente ha ripreso conoscenza. È quindi stato stabilizzato e elitrasportato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma per ricevere le cure necessarie. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’infortunio, sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Lugagnano, in attesa dell’arrivo della Medicina del Lavoro dell’Ausl.

Ancora una volta, si dimostra di fondamentale importanza la presenza a bordo del velivolo sanitario di due sacche di sangue del prezioso gruppo 0 negativo, compatibile con ogni altro gruppo sanguigno, che sono parte integrante della dotazione salvavita di apparecchiature e farmaci. L’Ospedale di Parma, inoltre, è centro hub per i traumi gravi e il sangue a bordo dell’elisoccorso della città ducale consente al personale medico e infermieristico a bordo dell’aeromobile di iniziare immediatamente la trasfusione, in caso di un paziente con una grave emorragia.