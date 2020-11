Si trova il ladro in casa e chiama la polizia: arrestato 22enne

E' entrato dalla finestra e si è introdotto all'interno della sua abitazione mentre lei stava riposando in una delle stanze a fianco. Paura nella serata di lunedì 16 novembre per una donna che si è ritrovata letteralmente dentro casa un giovane ladro di origine gambiana, poi arrestato in diretta dai poliziotti delle Volanti. Dopo aver visto il ladro la donna ha chiamato subito la polizia mentre il malviventi è scappato dalla finestra. Gli agenti delle Volanti sono arrivati in pochi attimi sul posto e sono riusciti a bloccare la fuga del ladro, anche grazie alla descrizione della donna. Il 22enne, di origine gambiana, è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti con l'accusa di furto in abitazione aggravato. L'arresto è stato confermato e il processo per direttissima ha stabilito la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 700 euro di multa.