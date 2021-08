"Siamo fascisti" e aggrediscono il titolare di un locale queer: denunciato poliziotto di Parma

C'è anche un poliziotto penitenziario di 49 anni, in servizio presso il carcere di via Burla a Parma, tra le tre persone denunciate dalla Digos per l'aggressione - avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 agosto - ai danni di Antonio Paladini, titolare del bar queer 'Barattolo a Sud' di Leverano, in provincia di Lecce.

Gli altri due denunciati sono un imprenditore di 58 anni e un 69enne di Carmiano, in provincia di Lecce. L'accusa è di concorso in percosse aggravate da futili motivi e da finalità discriminatorie.

Secondo il racconto del titolare i tre avrebbero iniziato ad insultare le persone presenti e si sarebbero poi dichiarati fascisti. Dopo poco i tre avrebbero lo aggredito, lasciandolo contro un tavolo. Dopo le indagini i poliziotti della Digos hanno identificato i tre uomini, tra i quali anche il poliziotto che lavora in carcere a Parma.