Sicurezza, 15 militari in arrivo a Parma, Guerra: "Ci auguriamo tempi rapidi"

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha reso esecutiva la decisione di inviare a Parma un contingente di 15 militari nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. I militari verranno impiegati molto principalmente nella zona della stazione ferroviaria di Parma, da tempo sotto i riflettori per i problemi legati alla scarsa sicurezza, allo spaccio e ad episodi di microcriminalità, e affiancheranno gli agenti di polizia e carabinieri.

"Questa mattina - spiega Guerra in una nota - abbiamo ricevuto una telefonata dal Viminale che ci confermava che Parma sarebbe stata tra le città a beneficiare della presenza dei militari nella zona della stazione e di Via Verdi. È una buona notizia per garantire ai cittadini residenti, agli esercizi, ai viaggiatori e a chi transita da quell’area nuove forze utili a garantire più sicurezza. Ci auguriamo che i tempi per l’arrivo effettivo delle 15 unità del presidio siano il più rapidi possibile e da parte nostra continueremo col lavoro proficuo portato avanti in questi mesi con tutte le forze dell’ordine.