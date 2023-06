Sicurezza, Ascom non ci sta: "Furti e spaccate in aumento, commercio in difficoltà"

"Il problema della sicurezza in città è una questione sulla quale non dobbiamo mai abbassare la guardia, nell’ottica di mantenere il controllo sul un fenomeno che preoccupa cittadini e imprese". Questo in sintesi quanto emerso dall’incontro svoltosi tra il Presidente Ascom Vittorio Dall’Aglio e il Direttore Claudio Franchini con il Questore di Parma Maurizio Di Domenico. Un momento per confrontarsi reciprocamente sull’aumento dei fenomeni di microcriminalità registrati in città negli ultimi mesi: "Abbiamo purtroppo assistito ad un aumento di furti e spaccate nei negozi che hanno messo in seria difficoltà le attività commerciali delle zone coinvolte – ha commentato il Presidente Dall’Aglio - cui si aggiungono casi di furti in abitazione ed episodi di ordine pubblico che devono necessariamente essere repressi. Per questo – ha continuato Dall’Aglio - a poche settimane dal suo insediamento, abbiamo voluto incontrare il Questore Maurizio Di Domenico per fare il punto sulle tempestive e preziose azioni messe in campo dalla stessa Questura e rimarcare al contempo l’importanza di proseguire quel rapporto di collaborazione tra Associazione e Forze dell’Ordine instauratosi negli anni. L’invito che rinnoviamo alle attività è quello di segnalare sempre qualsiasi atto criminoso, anche solo fenomeni sospetti, con riguardo particolare anche a quei casi di raggiro e usura che vedono spesso falsi imprenditori prendere possesso delle aziende e gestirle in modo illegale". Tra i vari argomenti discussi anche l’importanza, condivisa da ambo le parti, della necessità di una costante presenza fisica sul territorio delle forze dell’ordine quale deterrente all’illegalità e presidio di sicurezza per i cittadini.