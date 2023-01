Sicurezza sul lavoro, manca il documento sulla valutazione dei rischi: chiuso un bar di Salsomaggiore

Controlli ai locali pubblici. Denunciata la titolare di un bar per violazioni sulla sicurezza. I Carabinieri della Stazione salsese, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Parma, hanno effettuato diversi controlli ad attività commerciali della cittadina termale.

La titolare di un bar è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di lavoro e nel dettaglio per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. Alla luce di quanto accertato l’attività imprenditoriale è stata sospesa.