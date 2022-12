Sicurezza, De Vanna: "Parma ha più di 400 telecamere e altre ne arriveranno"

"Nel corso del 2022 sono stati rilevati 87 ordini di allontanamento da parte della Polizia Locale. Stiamo già lavorando a un maggior coinvolgimento di volontariato anche per la videosorveglianza e ci stiamo adoperando con i privati per dotare la nostra rete comunale di telecamere private senza dimenticare tuttavia che Parma, con oltre 400 dispositivi di videosorveglianza, è uno dei comuni di capoluogo con più elevata densità di telecamere in Italia". L'assessore alla Sicurezza Francesco De Vanna, durante la seduta del Consiglio Comunale odierno, risponde così all'interrogazione della consigliara Chiastra in materia di decoro urbano e sicurezza appunto. "Naturalmente - spiega De Vanna - è intenzione di questa amministrazione attuare ogni forma di contrasto al degrado urbano e mi riservo di coinvolgere anche il signor Prefetto e le autorità del comitato per l’ordine e la sicurezza in questa analisi rispetto all’utilizzo di sistemi di soccorso immediato.

E' nostra intenzione aumentare i presidi della Polizia Locale anche con l’introduzione dell’agente di comunità, come abbiamo fatto nei giorni scorsi per il quartiere San Leonardo e aumentare il numero di videocamere anche nei parchi oltre che coinvolgere maggiormente, nelle politiche di sicurezza partecipata, le associazioni come ad esempio il controllo di vicinato testimonia".