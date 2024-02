Sicurezza di prossimità: arrivano gli Agenti di Comunità al Quartiere Pablo

Nel quadro della promozione di una nuova sicurezza di prossimità, l'Amministrazione Comunale di Parma rafforza l’impegno per la vivibilità e la coesione sociale con l’arrivo degli Agenti di Comunità al Quartiere Pablo. Il progetto, ideato e coordinato dal Comando di Polizia Locale in collaborazione con l’Amministrazione, garantisce una presenza più radicata sul territorio, in sinergia con le altre forze dell'ordine e con la comunità locale. Il nuovi Agenti di Comunità sono stati presentati, questa mattina, durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte il Sindaco Michele Guerra, l’Assessore alla Legalità del Comune di Parma Francesco De Vanna, il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma Enrico Usai, il Delegato alla Legalità del Comune di Parma Daniele Stefanì.

Il sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “Giunge a compimento oggi nel Quartiere Pablo la prima fase del progetto legato all’introduzione degli Agenti di Comunità in tre quartieri, dopo la loro attivazione al San Leonardo ed in Oltretorrente. Gli Agenti di Comunità stanno funzionando bene in quanto garantiscono un presidio visibile, operano in modo attivo sui temi della sicurezza e soprattutto svolgono un ruolo di comunità, di contatto con i commercianti ed i residenti e di conoscenza ancora più approfondita del Quartiere. L’Amministrazione mantiene alta l’attenzione sul tema della sicurezza, nonostante i miglioramenti che si sono riscontrati. Non è escluso, pertanto, che gli Agenti di Comunità possano essere attivati anche in altri Quartieri”. “Con il varo dell’agente di Comunità in quartiere Pablo l’amministrazione dimostra di rispettare integralmente l’impegno di rafforzare la sicurezza di prossimità nei quartieri San Leonardo, Oltretorrente e Pablo, già indicati in campagna elettorale come prioritariamente destinatari di questa misura” commenta Francesco De Vanna Assessore alla Legalità del Comune di Parma. “Il quartiere Pablo vive straordinarie opportunità di coesione e solidarietà sociale ma, al contempo, anche alcune criticità che vogliamo contrastare rapidamente e con determinazione per garantire tranquillità e serenità alle cittadine e ai cittadini, particolarmente a quelli più fragili”. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma Enrico Usai ha sottolineato come “gli Agenti di Comunità forniscano risposte immediate al cittadino vivendo in modo capillare il quartiere e mettendo in atto attività preventive, in modo da cogliere le criticità, contrastandole con tempestività”.

L'attivazione degli Agenti di Comunità nel Quartiere Pablo segue la buona prassi che si è già consolidata nei Quartieri Oltretorrente e San Leonardo, dove si è registrato un importante passo avanti nella strategia di sicurezza urbana. Questa attività è in linea con il potenziamento degli strumenti integrati di garanzia del decoro e contrasto al degrado, dall’ estensione del sistema di videosorveglianza al potenziamento dell’illuminazione pubblica fino agli interventi di riqualificazione urbana. Gli Agenti di Comunità saranno facilmente riconoscibili e porteranno benefici tangibili alla comunità locale. La figura dell'Agente di Comunità, infatti, raccoglierà segnalazioni e problematiche del quartiere, intervenendo per risolverle. Gli Agenti di Comunità opereranno dal lunedì al sabato, nelle ore pomeridiane.

L'iniziativa rientra nelle linee Programmatiche 2022-2027 dell'Amministrazione, nell'ambito dell'obiettivo "Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibile", e mira a contrastare la microcriminalità, il degrado urbano e le situazioni di pericolosità. Il progetto si propone di migliorare gli standard di sicurezza nei quartieri, stabilendo un forte radicamento territoriale e fornendo personale altamente qualificato e motivato. Il gruppo di Agenti di Comunità è raggiungibile tramite un numero dedicato, il 0521-218018, per rispondere alle richieste dei cittadini durante le ore di servizio.