Sicurezza, domani sopralluogo nel Quartiere San Leonardo

È in programma domani, venerdì 3 febbraio, alle 15.30, il sopralluogo nel quartiere San Leonardo, momento di ascolto, confronto e dialogo degliaAmministratori con i cittadini ed i portatori di interesse, in tema di sicurezza. Appuntamento davanti alla Casa della Salute di via Verona 36/a, alle 15.30, per proseguire, poi, in via Trento e in piazza Rastelli.

Il sopralluogo si inserisce in un percorso di particolare attenzione dell’Amministrazione al Quartiere, soprattutto in riferimento al tema della sicurezza, e fa parte delle azioni previste dal “Progetto Legalità e Coesione” che l’Amministrazione ha approntato per migliorare la sicurezza reale e percepita e che ha visto l’istituzione della figura dell’Agente di Comunità e l’apertura del presidio fisso di piazza Rastelli.