Sicurezza, Guerra: "La situazione non è fuori controllo, presto nuovi agenti"

Si è tenuta questa mattina, a Palazzo Rangoni, in Prefettura, la riunione di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica con i massimi vertici delle istituzioni cittadine. Prefetto, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Comune, rappresentato dal Sindaco Michele Guerra. Presenti anche il Questore, Maurizio Di Domenico e il Procuratore della Repubblica, Alfonso D'Avino. Il sindaco di Parma, Michele Guerra ha fatto un bilancio, annunciando delle novità.

"I temi di sicurezza - ha sottolineato - sono in cima alla preoccupazione dei nostri cittadini. Credo che quello che emerge oggi sia molto chiaro: la situazione non è assolutamente fuori controllo. C’è stata una escalation di reati rispetto all'anno scorso? No, non si può dire. La nostra Polizia Locale, assieme alle altre forze dell'ordine, sta facendo azioni significative. Ci saranno nuove assunzioni da qui alla fine dell'anno: 30 unità per quanto riguarda la Polizia Locale. Corpo che, nonostante la complessa situazione economica del mondo che viviamo, sta investendo su nuove risorse per garantire sicurezza in città. Entro il 2024 il corpo di Polizia Locale arriverà a contenere 50 unità. Gli agenti di Comunità sono una figura importante per la sicurezza: ne abbiamo già diversi al San Leonardo, ne arriveranno altri al quartiere Pablo, zone particolarmente sensibili. Ci saranno pattuglie fisse in stazione. È evidente che le politiche di sicurezza siano intrecciate con questioni di povertà e degrado che il nostro tempo conosce, sullo strascico del periodo pandemico che ha lasciato conseguenze gravi".