Sicurezza sul lavoro, più di un decesso al mese: "Forti carenze nei controlli, le aziende si sentono impunite"

Sicurezza sul lavoro ed incidenti mortali. La situazione non è rosea: nel 2021, infatti, nel nostro territorio, si è registrato più di un decesso al mese: sono stati infatti 10 i lavoratori morti nel periodo compreso tra gennaio e settembre. L'ultimo episodio che ha sconvolto la nostra provincia si è verifiicato il 16 novembre.

Pavluhewage Perere Himal Asiri, 22enne originario dello Sri Lanka e residente a Langhirano, è morto mentre stava lavorando all'interno di un salumificio di Lesignano dè Bagni: stava cercando di riavviare una pressa che si era inceppata

"Le norme esistono ma andrebbero applicate in maniera più precisa, ci sono forti carenze nei controlli e pochi ispettori, non sufficienti per rispondere alle esigenze di sicurezza dei lavoratori di Parma e provincia". Elisa Camellini (nella foto), segretaria confederale della Cgil di Parma fa il punto della situazione per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e l'applicazione delle regole nel nostro territorio.

Quali sono, nello specifico, le norme che andrebbero introdotte/cambiate? L'impianto legislativo previsto dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 2008 legge 81/08 prevede una serie di regole

"L'impianto legislativo c'è ma andrebbe applicato in maniera più precisa e perfezionata. Molto spesso gli incidenti mortali sono derivati da una carenza nell'applicazione della norma. C'è una difficoltà anche nelle rilevazioni e nei controlli: le aziende si sentono un pò 'mpunite dal fatto che ci sono forti carenze nei controlli, nonostante la legge dia indicazioni precise. C'è una difficoltà di confronto con gli Rls (Reponsabili dei lavoratori per la sicurezza) e con gli Rlst (Reponsabili dei lavoratori per la sicurezza territoriali) là dove mancano queste figure all'interno delle aziende. Non si interviene mai a livelllo di organizzazione del lavoro: ciò permetterebbe di sopperire ad alcune carenze. L'incidente non avviene solo quando il lavoratore cade dall'impalcatura. Dopo 8-9 ore di lavoro è molto difficile riuscire a mantenere alta l'attenzione. In allcuni casi è carente la formazione: dove viene fatta la si legge solo come un adempimento burocratico e non come una formazione nel merito, utile per trasferire certe nozioni nel lavoro quotidiano"

I controlli per la sicurezza sul lavoro nei vari settori a Parma e provincia sono sufficienti?

"I controlli ci sono ma proprio a causa della presenza di tante attività è molto più difficile riuscire a dare una copertura reale a tutte le esigenze di controllo. C'è poi un limite: quello di un lettura burocratica e non effettiva. Chi controlla verifica che le carte siano in ordine ma poi non è detto che le indicazioni scritte siano applicate nel lavoro di ogni giorno. Non c'è una carenza di volontà ma c'è un limite: ci sono poche persone adibite ai controlli e un'impianto normativo che guarda molto alla parte burocratica".

Perchè alcune aziende non applicano le norme previste dal Testo Unico?

"Queste norme, che discendono da una legislazione europea molto avanzata, danno indicazioni precise ma è passato il concetto, per i datori di lavoro, che la sicurezza sul lavoro sua un costo e non un vantaggio. I piani di sicurezza prevedono che il lavoratore svolga l'attività in un certo modo, che non sempre corrisponde alle esigenze della produzione dell'azienda. Per esempio in una catena di produzione le protezioni di sicurezza non mi permettono di produrre il numero dei pezzi in misura utile alla mia esigenza imprenditoriale. Se tolgo le protezioni produco di più"

Quali sono i settori più a rischio incidente nella nostra provincia?

"Il maggior numero di incidenti sul lavoro avviene per caduta o schiacciamento. I settori più colpiti sono l'edilizia (i lavori in altezza e quelli in strada) e la logistica. Già solo il fatto di lavorare in altezza richiede una certa tipologia di strumentazione di lavoro che spesso non viene fornita. Nella logistica abbiamo assistito a diverse incidenti, anche nella nostra provincia: dal ribaltamento del muletto perchè il lavoraratore corre in magazzino per cercare di consegnare la merce in tempo al rovesciamento di un carico mentre si sta utilizzando il muletto. Oltre agli incidenti mortali, rispetto ai quali si ha più attenzione, ci sono anche quelli non mortali che però magari portano ad un'invalidità permanente".

Alternanza scuola lavoro: i ragazzi sono sufficientemente preparati per entrare all'interno degli ambienti di lavoro?

"Nel nostro territorio pochissini ragazzi svolgono attività direttamente di produzione ma vengono impiegati soprattutto in ufficio. Per come è concepita l'alternanza scuola lavoro non introduce i ragazzi nel mondo del lavoro nè gli vengono forniti elementi di conoscenza su salute e la sicurezza sul lavoro. Per un ragazzo che rimane in azienda per 15 giorni difficilmente c'è un impegno in questo senso da parte del datore di lavoro"

Quali i sono i punti di principali della piattaforma che avete proposto insieme a Cisl e Uil?

"Come Cgil, Cisl e Uil abbiamo presentato una piattaforma che chiede di introdurre delle modifiche al testo unico, dalla patente a punti per le aziende ad una strutturazione più corretta sulla presenza degli ispettori, dalla medicina del lavoro alle competenze dell'Ausl ai carabinieri. Sono iniziative che riteniamo non più rinviabili. C'è anche tutta la parte relativa agli appalti: il non utilizzo dei subappaltatori e la congruità dell'apporto del lavoro. Se il costo del lavoro per svolgere l'attività è di una certa cifra e la base d'asta è sotto questo valore chi si presenta non ha tutte le carte in regola. Abbiamo inoltre chiesto di introdurre il tema della sicurezza come materia di studio, almeno per gli istituti tecnici e professionali".