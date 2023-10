Rischi e sicurezza sul posto di lavoro: a Langhirano sanzionato un negozio e denunciato il titolare

Proseguono i controlli da parte dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, insieme al personale della Stazione carabinieri di Langhirano delle attività commerciali presenti sul territorio langhiranese finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso.

Nell’ambito di questi specifici servizi, i militari hanno controllato numerose attività commerciali presenti sul territorio di competenza, ed in uno degli esercizi controllati sono state riscontrate alcune difformità, in materia di regolarizzazione dei lavoratori dipendenti.

In particolare i militari hanno contestato al responsabile dell’attività la mancata compilazione del documento di valutazione dei rischi strumento obbligatorio in quanto indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro.

Al termine dell’accertamento, sono state elevate sanzioni per oltre 4.000 euro ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà per le violazioni contestate e l’attività è stata sospesa in attesa di regolarizzazione.