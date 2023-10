Sicurezza, Pallini (I nostri Borghi): “Le strategie contro le baby gang sono clamorosamente fallite”

“Le strategie messe in campo fino ad ora per il contrasto della criminalità e delle baby gang in centro storico sono totalmente fallite” sottolinea Fabrizio Pallini, consigliere comunale del gruppo Vignali sindaco e presidente dell’Associazione I Nostri Borghi.

“La situazione è precipitata negli ultimi giorni: persone ubriache e litigiose sono arrivate anche ad urinare sui portoni delle case, per esempio in via XX Settembre. Nella zona di barriera Garibaldi urla, spintoni, insulti ed aggressioni sono all’ordine del giorno. In questo contesto i commercianti stanno iniziando ad attivare agenzie che si occupano di sicurezza per supplire alle mancanze istituzionali, pagando di tasca propria i vigilantes. I turisti che arrivano a Parma si lamentano sempre più spesso con i gestori delle attività alberghiere proprio per la situazione di estrema insicurezza del centro storico”.

“Bande di giovani nullafacenti – prosegue Fabrizio Pallini - continuano ad imperversare nei borghi del centro storico, incutendo timore nei turisti – sempre più spaventati quando girano in centro – e nei cittadini. Le risposte delle istituzioni sono del tutto insufficienti e tardano ad arrivare. Ma i negozianti non posson aspettare e si organizzano per difendersi da soli e darsi una mano tra di loro, attraverso scambi di informazioni tramite chat solidali dove si confrontano su sicurezza e decoro. Si appoggiano inoltre ad associazioni locali che lavorano per fornirgli aiuto”.