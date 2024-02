Sicurezza sul lavoro, carenze e irregolarità in un cantiere edile a Salsomaggiore: ditta multata

Prosegue in tutta la provincia la campagna di controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile, con l’obiettivo principale di prevenire quelle violazioni che ledono fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.

In questo ambito nella giornata di oggi i carabinieri delle Stazione di Salsomaggiore Terme, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito nel comune termale per dei lavori di ristrutturazione. In particolare i controlli sono stati concentrati sul rispetto delle misure di sicurezza a tutela dei lavoratori. Nel corso dell’ispezione, sono state riscontrate alcune carenze ed irregolarità nella predisposizione dei montanti dei ponteggi, che sono strumenti indispensabili per prevenire infortuni ed evitare il pericolo di caduta dall’alto degli operai impiegati in quota. A seguito delle violazioni accertate, la ditta appaltatrice è stata sanzionata con una multa di circa 700 euro ed è stato intimata a regolarizzare in tempi brevi la situazione, rischiando in caso contrario la denuncia in sede penale.