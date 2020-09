“Sicurinsieme”, la sanità si illumina di arancione

Il servizio sanitario dell’Emilia-Romagna parla con i cittadini per illustrare alcune delle più frequenti e diffuse pratiche dedicate alla sicurezza delle cure. E lo fa, dopo il successo delle scorse edizioni, rilanciando la campagna di informazione e sensibilizzazione “Sicurinsieme”, in occasione della Giornata Mondiale per la sicurezza del paziente, in programma giovedì 17 settembre, nei principali presidi ospedalieri del territorio.

“Operatori sanitari sicuri, pazienti sicuri” questo è lo slogan della campagna di quest’anno rilanciata dalle Aziende sanitarie di Parma.

Per l’occasione questa sera a Parma si illumineranno di arancione, colore simbolo della campagna la palazzina d’ingresso dell’Ospedale Maggiore e il municipio di Fidenza (anche la notte del 17).

Nella giornata di domani, all’Ospedale di Parma saranno presenti 3 stands informativi, dalle 9.00 alle 12.00, nei principali punti d’accesso, organizzati in collaborazione con il Comitato Consultivo Misto dell’Ospedale. I volontari e il personale dell’Azienda Ospedaliera saranno a disposizione dei cittadini presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (ingresso Via Gramsci), nell'atrio del Padiglione Centrale e nella Galleria dell’Accoglienza (ingresso Via Volturno) per parlare di sicurezza delle cure.