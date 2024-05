Silvana uccisa con un colpo all’addome

A uccidere Silvana Bagatti è stato un colpo fatale nella zona dell'addome. Emergono altri dettagli sul femminicidio di via Marx avvenuto ieri mattina a Parma. A ucciderla il 15 maggio intorno alle 8.30 il marito Giorgio Miodini, 76 anni come la moglie, contro la quale ha sparato con una carabina da caccia nella casa di via Marx dove vivevano insieme (senza figli) da 45 anni. Silvana Bagatti, che soffriva di depressione, ha forse solo avuto il tempo di rendersi conto di quello che stava per accadere, la sua vita nelle mani dell'uomo con cui aveva condiviso, in quella casa, un'esistenza insieme. Un attimo per rendersene conto prima di cadere per terra e morire. Uccisa proprio con un colpo all'addome. L'uomo ha poi ha composto il numero dei carabinieri. Al telefono poche parole: "Venite, l'ho ammazzata". I militari dell'arma sono arrivati sul posto, insieme alla polizia, ma per Silvana non c'era più niente da fare.