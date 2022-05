I sindacati: "La catena degli appalti favorisce comportamenti illeciti, frodi fiscali e mancato rispetto dei diritti dei lavoratori"

FILT CGIL e FIT CISL esprimono grande preoccupazione per la notizia riguardante il sequestro preventivo e la nomina, da parte della Procura, di un amministratore giudiziario, a causa di indagini su un sistema imperante nella logistica di appalti simulati e frodi fiscali.

Il sistema della logistica del trasporto è da anni costruito sul meccanismo della catena degli appalti, che favorisce comportamenti illeciti, frodi fiscali e mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, a partire dalla garanzia delle condizioni di sicurezza sul lavoro e dalla non applicazione dei contratti nazionali.

In nostro territorio non è diverso dal resto d’Italia per quanto riguarda ciò che accade nel settore della logistica, coinvolgendo anche grandi operatori internazionali. La soluzione per evitare il ripetersi di questi episodi è a nostro parere la re-internalizzazione del lavoro e quindi l’eliminazione dell’appalto, oltre chiaramente alla implementazione di controlli sempre più stringenti da parte degli enti preposti. FILT CGIL e FIT CISL territoriali saranno a fianco dei lavoratori anche in questo ennesimo episodio che esplode nel mondo della logistica del nostro territorio.